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الصومال.. نشر قوات إضافية على خطوط الجبهات لمواجهة «الشباب»

قوات من الجيش الصومالي خلال إحدى العمليات العسكرية (أرشيفية)
7 مارس 2025 02:18

مقديشو (الاتحاد)

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نقلت الحكومة الصومالية قوات إضافية إلى الخطوط الأمامية في إقليم شبيلي الوسطى، الذي شهد مؤخراً زيادة في نشاطات عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في مناطق مختلفة.
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أنه تم إرسال وحدات من الشرطة الصومالية الخاصة، لتعزيز العمليات العسكرية في إقليمي شبيلي الوسطى وهيران بولاية هرشبيلي.
وأكد مسؤولون من الحكومة الفيدرالية الصومالية وولاية هرشبيلي استمرار العمليات العسكرية ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية، بهدف طردهم من البلاد واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة.

الصومال
الجيش الصومالي
الحكومة الصومالية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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