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ليبيا تطالب الأمم المتحدة بدعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين

مركز ترحيل المهاحرين غير الشرعيين في ليبيا (أرشيفية)
7 مارس 2025 02:18

بنغازي (الاتحاد)

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دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم جهود برنامج «العودة الطوعية» لإعادة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في البلاد إلى أوطانهم.
جاء ذلك خلال استقبال الطرابلسي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، وفق بيان للوزارة.
وذكر البيان، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الملفات الأمنية، إلى جانب استعراض مستجدات عمل الوزارة وجهودها في تنفيذ خطتها الأمنية والإنجازات المحققة على أرض الواقع.
وأكد الطرابلسي، خلال اللقاء، على التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية على ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة لجهود الوزارة في تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي.

الأمم المتحدة
ليبيا
ترحيل المهاجرين
ترحيل اللاجئين
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الحكومة الليبية
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
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