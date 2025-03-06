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إصابات بانفجار مخلفات حربية شمال غزة

مخلفات الحرب تتركز خصوصاً بين أنقاض المباني (رويترز)
7 مارس 2025 02:18

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس، إصابة ضابط بهندسة المتفجرات أثناء تفكيك أجسام من مخلفات الجيش الإسرائيلي في محافظة شمال غزة.
وقالت الوزارة، في بيان: «أصيب ضابط بهندسة المتفجرات في محافظة شمال غزة بجروح متوسطة، أثناء القيام بواجبه في تفكيك أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عقب تلقي قسم هندسة المتفجرات اتصالا يفيد بإصابة 3 فتية جراء انفجار جسم مشبوه شرق مخيم جباليا».
ودعت الوزارة السكان إلى الابتعاد عن أية أجسام غريبة أو مخلفات حربية، والإبلاغ الفوري عنها حرصا على سلامتهم. وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية بـ«إدخال معدات الحماية الشخصية لعناصر هندسة المتفجرات، الذين يخاطرون بحياتهم ويعملون من دون توفر أدنى الإمكانات أو معدات السلامة الشخصية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من شمال غزة وسمح للنازحين بالعودة إلى شمال القطاع، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى.
في غضون ذلك، قتل فلسطيني  وأصيب آخرون، أمس، في قصف الطيران الإسرائيلي تجمعا شرق حي الشجاعية، شرق قطاع غزة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». وأطلقت طائرات وآليات إسرائيلية النار صوب منازل الأهالي بالقرب من مدرسة القادسية غرب رفح.  وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات قطاع غزة  استقبلت 6 ضحايا جرى انتشالهم و7 إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

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