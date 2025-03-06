إسرائيل تنشر 3 آلاف شرطي بالقدس في أول جمعة برمضان

رام الله (الاتحاد)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الانتهاء من الاستعدادات لأداء أول صلاة جمعة من شهر رمضان بالحرم القدسي اليوم الجمعة، بنشر 3 آلاف شرطي في القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها «ستعمل بقوات معززة على معابر محيط بالقدس وشرقها وفي أزقة البلدة القديمة للحفاظ على الأمن والسلم العام».

وأضافت في بيان «نهدف إلى منع محاولات عناصر معادية استغلال شهر رمضان للتحريض أو الإخلال بالنظام أو العنف من أي نوع».

وتمنع السلطات الإسرائيلية، فلسطينيي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية رمضان وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية ستسمح لنحو 10 آلاف من سكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى.