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قنبلة لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية توقف حركة القطارات إلى لندن وشمال فرنسا

وسط لندن
7 مارس 2025 12:46

توقفت حركة جميع قطارات خدمة يوروستار المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، وكذلك جميع القطارات المتجهة إلى شمال فرنسا بعد اكتشاف قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية قريبة من القضبان الحديدية في باريس. وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا "إس.إن.سي.إف" في بيان أن حركة القطارات سوف تتوقف عند محطة "جار دو نور" حتى منتصف النهار بناء على طلب الشرطة. وأضافت الشركة "ندعو جميع المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم". ومحطة "جار دو نور" هي مركز رئيسي للنقل في أوروبا، حيث تخدم وجهات دولية شمال فرنسا بالإضافة إلى مطار باريس الرئيسي والعديد من المسافرين الإقليميين. يشار إلى أنه يتم العثور على قنابل من نفايات الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، بشكل منتظم في جميع أنحاء فرنسا، لكن من النادر جدا العثور عليها في مثل هذا المكان المكتظ بالمواطنين.

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المصدر: وكالات
لندن
الحرب العالمية الثانية
فرنسا
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