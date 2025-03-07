السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا

الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا
7 مارس 2025 15:08

أعلن الفاتيكان الجمعة في بيان مقتضب، أن البابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب التهاب في الرئتين، «أمضى ليلة هادئة واستيقظ بعيد الساعة الثامنة» (الساعة السابعة ت غ).
والبابا البالغ من العمر 88 عاما في حالة «مستقرة»، وفقاً لأحدث تقرير صحي.
وأصدر الفاتيكان مساء الخميس للمرة الأولى تسجيلاً صوتياً قصيراً للبابا بالإسبانية، شكر فيه المؤمنين على صلواتهم بصوت مرتجف.
وقال البابا: «أشكركم من كلّ قلبي على الصلوات التي ترفعونها من ساحة (القديس بطرس بالفاتيكان) من أجل صحّتي وأنا أرافقكم من هنا».
وأضاف: «سأرافقكم من هنا، بارككم الله ولتعتن بكم العذراء».
وختم الحبر الأعظم رسالته بالقول: «شكراً لكم».
وبثّت الرسالة الصوتية في الساعة 20,00 ت غ، خلال صلاة من أجل تعافي البابا وسط تصفيق حاد من مئات المؤمنين في ساحة القديس بطرس.

أخبار ذات صلة
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

ولم يظهر الحبر الأعظم علناً منذ فبراير عندما أدخل المستشفى. وهي أطول فترة لازم فيها المستشفى منذ انتخابه عام 2013.
ولم يعط فريقه الطبي تفاصيل عن مدة بقائه في المستشفى، وفترة النقاهة إذا تجاوز هذه الانتكاسة الصحية.

 

المصدر: آ ف ب
البابا فرنسيس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©