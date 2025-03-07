السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إضرابات عن العمل في 11 مطاراً بألمانيا

إضرابات عن العمل في 11 مطاراً بألمانيا
7 مارس 2025 15:38

 أعلنت نقابة فيردي اليوم الجمعة أن العاملين في 11 مطارا بألمانيا، بما في ذلك مطارا فرانكفورت وميونخ الرئيسيان، سوف يضربون عن العمل يوم الاثنين المقبل في إطار الخلاف الدائر بشأن الأجور.
وأوضحت النقابة أن الدعوة إلى الإضراب موجهة إلى موظفي الخدمة العامة وخدمات المناولة الأرضية في مطارات ميونيخ وشتوتجارت وفرانكفورت وكولونيا/بون ودوسلدورف ودورتموند وهانوفر وبريمن وهامبورج وبرلين براندنبورج ولايبتسيج-هاله.
وفي جولة المفاوضات الجماعية الحالية، شهدت مطارات في كولونيا ودوسلدورف وهامبورج وميونخ إضرابات من قبل، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية.
وكان آخر إضراب تحذيري نظمها موظفو القطاع العام في مطار فرانكفورت في مارس 2023 بالتزامن مع إضراب نقابة السكك الحديدية والنقل.
 وشهدت ألمانيا سلسلة من الإضرابات في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تحاول فيه نقابة فيردي زيادة الضغوط على الحكومة الاتحادية والمحليات قبل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن اتفاقية جماعية للأجور تغطي نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام.
وتنتقد نقابة فيردي عدم تقديم أرباب العمل في الحكومة الاتحادية والمحليات أي عرض في الجولة الثانية من المفاوضات الجماعية التي جرت في منتصف فبراير الماضي. وتطالب فيردي بزيادة في الأجور بنسبة 8% - بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا - فضلاً عن مكافآت أعلى وثلاثة أيام عطلة إضافية.
وقد رفض أرباب العمل هذه المطالب باعتبارها غير قابلة للتمويل. ومن المقرر مواصلة المفاوضات الجماعية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2025 في بوتسدام. وشارك نحو 20 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية في إضراب تحذيري أمس الخميس، ومن المقرر أن يضرب موظفو دور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية عن العمل اليوم الجمعة. وانتقدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ورابطة المطارات الألمانية الإضرابات التي شهدتها مطارات ألمانيا. وقال رالف بايزل المدير التنفيذي لاتحاد المطارات الألمانية بعد إضرابات تحذيرية في ميونيخ وهامبورج: «الإضرابات التي استمرت يومين والتي قطعت المناطق الحضرية الألمانية عن حركة المرور الجوية الدولية لم يعد لها علاقة بالإضرابات التحذيرية».

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: يمكننا تحقيق سلام مستدام
ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا 13 مارس لملاقاة إيطاليا
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©