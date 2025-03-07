زيلينسكي: نريد "السلام في أقرب وقت ممكن"

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تريد "السلام في أقرب ما يمكن"، قبل لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين وفد أميركي وآخر أوكراني.

وقال زيلينكسي، في خطابه اليومي الذي يبثّ على شبكات التواصل الاجتماعي "جرى عمل مكثّف مع طاقم الرئيس ترامب طوال اليوم على عدّة مستويات مع عدّة مكالمات. والعنوان واضح: السلام في أقرب ما يمكن".

كان ترامب عبر، في وقت سابق اليوم، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية الحالية.

ويلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، رفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وفدا أوكرانيا في السعودية الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار مع روسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إنه أجرى "مكالمة بناءة" مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لمناقشة الاجتماع الثنائي القادم في السعودية.

وكتب سيبيها، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، والقيادة الأميركية ضرورية لتحقيق السلام الدائم. كما ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي".