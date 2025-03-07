الرياض ترحب بلقاء أميركي-أوكراني في جدة الأسبوع المقبل

رحبت السعودية، اليوم الجمعة، باجتماع بين وفدين أميركي وأوكراني سيُعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تعرب "عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا، الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل".

وأوضحت الوزارة، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل، أن اللقاء يأتي في إطار "استمرار المملكة في بذل جهودها لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

وأكدت مواصلة الرياض "بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية".