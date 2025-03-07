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الأمم المتحدة: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الأمم المتحدة: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
8 مارس 2025 02:14

بنغازي (الاتحاد)

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شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، على ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا. جاءت تصريحات هانا تيتيه خلال لقائها برئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أن اللقاء الذي جمع المبعوثة الأممية في العاصمة طرابلس والفريق الحداد، نوقشت خلاله التطورات الراهنة في البلاد.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدما، في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.

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