قتيلان وفقدان 186 مهاجراً إثر غرق 4 قوارب قبالة اليمن وجيبوتي

عدن (الاتحاد)

قتل شخصان وفُقد أكثر من 180 شخصاً عقب غرق 4 قوارب تقل مهاجرين قبالة اليمن وجيبوتي، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة «أصبح 186 شخصاً في عداد المفقودين بعد غرق 4 قوارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن ليل الخميس»، مشيرة إلى أنها لا تحوز حالياً معلومات بشأن جنسياتهم.

وقضى ما لا يقل عن 558 شخصاً عام 2024 أثناء عبور الممر الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ويعتبر عام 2024 الأكثر حصداً للأرواح خلال عبور المهاجرين بحراً بين الشرق والقرن الأفريقي واليمن.

في أكتوبر 2024، قضى ما لا يقل عن 48 شخصاً عندما تُرك المهاجرون في عرض البحر وأُجبروا على القفز من القارب.