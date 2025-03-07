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90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
8 مارس 2025 02:16

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن نحو 90 ألف مصل أدوا أمس، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.  
وفرضت القوات الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين إلى مدينة القدس وأعادت المئات من بينهم كبار السن ومنعتهم من اجتياز الحواجز العسكرية والوصول إلى المسجد الأقصى.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه تمت المصادقة على توصية المؤسسة العسكرية بدخول عدد محدود من المصلين إلى المسجد الأقصى.  
وأوضح البيان، أنه وفق المخطط سيتم السماح للرجال فوق سن 55 عاماً والنساء فوق سن 50 عاماً والأطفال حتى سن 12 عاماً بشرط الحصول على تصريح، علماً بأن الجيش الإسرائيلي أعلن دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس خلال رمضان عبر معبرين أحدهما من مدينة بيت لحم والآخر من قلنديا شمال المدينة. 
من جانبها، ذكرت محافظة القدس في بيان أن أعداداً قليلة من المصلين سمح لهم بالدخول إلى المدينة وسط إجراءات عسكرية فيما أعاد الاحتلال مسنين أعمارهم فوق السبعين عاماً ومنعوهم من الدخول.

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