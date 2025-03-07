وفد فلسطيني في القاهرة لدفع مفاوضات المرحلة الثانية للتهدئة

القاهرة (الاتحاد)

وصل وفد من قيادة حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار بقطاع غزة ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة.

وأوضحت الهيئة، أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأميركي مع الأطراف المعنية من أجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة.

ودخل اتفاق إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ في مرحلته الأولى في 19 يناير الماضي واستمرت 42 يوماً وتم خلالها تبادل الأسرى عبر صفقة التبادل.