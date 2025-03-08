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أمطار غزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا

أمطار غزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا
8 مارس 2025 17:17

 قال مسؤولون، اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة ستستمر لأيام في اجتياح منطقة الساحل الشرقي لأستراليا، على الرغم من أنها تجنبت الرياح المدمرة لأول إعصار استوائي لها منذ 51 عاماً.
وتم تأكيد وفاة شخص وإصابة عدد آخر. وكان من المتوقع أن يصبح الإعصار المداري «ألفريد» أول إعصار يعبر الساحل الأسترالي بالقرب من عاصمة ولاية كوينزلاند، بريسبان، ثالث أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في أستراليا منذ عام 1974.
لكنه ضعف اليوم السبت إلى مستوى منخفض استوائي، وهو ما يعرف بأنه يحمل رياحاً مستمرة بسرعة أقل من 63 كيلومتراً في الساعة (39 ميلاً في الساعة)، ثم توقف تقريباً قبالة ساحل بريسبان لعدة ساعات.
وقال مدير مكتب الأرصاد الجوية، مات كولوبي، إنه من المتوقع أن تتجه بقايا الإعصار غرباً عبر البر الرئيسي الأسترالي في الأيام المقبلة، مما يجلب معه أمطاراً غزيرة. 

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