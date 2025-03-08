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زيلينسكي: هناك "مقترحات واقعية" لتحقيق سلام في أوكرانيا

طاقم يتصدى لحريق في أوكرانيا
8 مارس 2025 19:44

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن هناك مقترحات واقعية يمكن أنة تشكل أساسا لسلام في الأزمة الحالية.
وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة.
وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة إكس "تسعى أوكرانيا إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. وهناك مقترحات واقعية على الطاولة. يلزم التحرك بسرعة وفعالية".
وتابع "من جانبنا، نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل أن نناقش القرارات والخطوات اللازمة وأن نتوصل لاتفاق بشأنها".
وقال زيلينسكي إنه سيزور السعودية هذا الأسبوع وإن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أوكرانيين سيلتقون يوم الثلاثاء مسؤولين أميركيين.

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
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