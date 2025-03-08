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الجامعة العربية تدين استهداف قوى الأمن في سوريا

شعار جامعة الدول العربية
8 مارس 2025 20:21

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.
ودانت الأمانة العامة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أعمال العنف واستهداف قوى الأمن. كما دانت أية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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المصدر: وام
جامعة الدول العربية
سوريا
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