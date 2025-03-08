اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة في ألمانيا

أعلن المحافظون في ألمانيا، بزعامة فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة.

وقال المستشار الألماني العتيد للصحافيين "لقد أعددنا وثيقة مشتركة وتوصلنا إلى اتفاق بشأن مجموعة من القضايا"، مضيفا أن الشركاء سيبدأون على الأرجح مفاوضات مفصلة الأسبوع المقبل بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وقال ميرتس "نحن جميعا مدركون أن لدينا مهمة كبيرة يجب إنجازها" وسط "التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها".

من جانبه، قال لارس كلينغبيل الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي "لقد قمنا بخطوة أولى".

وأوضح ميرتس أن الطرفين نجحا في التغلب على خلافاتهما بشأن الهجرة.

وبالتالي، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مقترح قدمه المحافظون بشأن تعزيز الرقابة على الحدود "بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين" وصد المهاجرين غير الشرعيين.

فرض الاشتراكيون الديمقراطيون، من جهتهم، مطلبهم بزيادة الحد الأدنى للأجور، بحسب كلينغبيل.

وأثار الحزبان مفاجأة، في وقت سابق هذا الأسبوع، باتفاقهما على خطة استثمار ضخمة في الدفاع والبنى التحتية تصل إلى مئات مليارات اليورو.