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هيئة أفريقية تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
8 مارس 2025 20:50

حذّر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرا له، من زيادة حالات الإصابة بجدري القردة في القارة الأفريقية منذ بداية عام 2025.
وسجلت البيانات ارتفاعا في عدد الإصابات إلى 24,272 حالة، مع تسجيل حوالي 260 حالة وفاة. 
وأشار المركز، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الأسبوع الماضي وحده شهد تسجيل 2610 حالات جديدة، من بينها 664 حالة مؤكدة، و45 حالة وفاة.
يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أعلنا خلال أغسطس الماضي، أن تفشي مرض جدري القرود في أفريقيا، يمثل حالة طوارئ صحية عامة، وأطلقت خطة استجابة قارية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون دولار أميركي لمدة ستة أشهر.

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المصدر: وام
وفيات
إصابات
القارة الأفريقية
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