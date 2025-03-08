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العاصفة «ألفريد» تضرب أستراليا وتقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء

العاصفة «ألفريد» تضرب أستراليا وتقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء
9 مارس 2025 02:46

سيدني (أ ف ب) 

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آلاف الأستراليين بلا كهرباء جراء الإعصار "ألفريد"
أمطار غزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا

ضربت العاصفةُ القوية «ألفريد» مناطقَ في الساحل الشرقي لأستراليا، أمس، ورافقتها أمطار ورياح يُخشى أن تتسبب بفيضانات بعد أن أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة. وتسببت العاصفة «ألفريد»، والتي تحولت إلى إعصار مداري تم تصنيفه منخفَضاً جوياً، في اقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء، كما ألحق أضراراً بالكثير من المباني. وقال خبراء مكتب الأرصاد الجوية الحكومية إن الإعصار لا يزال يتسبب في هطول أمطار غزيرة وبارتفاع منسوب الأنهار في أجزاء من الساحل الممتد مسافة 400 كيلومتر بين جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز.
وأعلنت شركات مرافق عامة أن الكهرباء انقطعت عن 295 ألف عقار في جنوب شرق كوينزلاند و42600 عقار آخر في نيو ساوث ويلز، محذرةً من أن الفيضانات قد تعيق أعمال التصليح.

أستراليا
عاصفة
سيدني
أمطار
رياح
فيضانات
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