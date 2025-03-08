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توغل إسرائيلي في جنوب سوريا

سيارات عسكرية إسرائيلية جنوب سوريا (أرشيفية)
9 مارس 2025 02:47

دمشق (وكالات) 

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توغلت القوات الإسرائيلية ليل أمس في بلدة جملة الواقعة غربي درعا بجنوب سوريا، حيث نفذت مداهمات استهدفت عدداً من المنازل في المنطقة، وسط استنفار أمني. 
وفرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً حول أحد المنازل في البلدة، وطلبت من مالكه الحضور إلى الموقع، في حين كانت زوجته وأطفاله داخل المنزل، حسبما أفادت تقارير إعلامية. 
ونقل تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني أمس عن مصادر محلية قولها إن جنود الاحتلال أجروا اتصالاً بمالك المنزل، مطالبين إياه بتسليم نفسه، من دون تقديم أي توضيحات حول الأسباب.
ووفق التلفزيون السوري، يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة عمليات مماثلة شهدتها مناطق في الجنوب السوري خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر الأمني بالمنطقة.

القوات الإسرائيلية
إسرائيل
سوريا
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