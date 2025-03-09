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السيطرة على حريق غابات هو الأسوأ في اليابان منذ 50 عاماً

السيطرة على حريق غابات هو الأسوأ في اليابان منذ 50 عاماً
9 مارس 2025 15:55

تمت السيطرة على حريق غابات هو الأسوأ في اليابان منذ أكثر من قرن، وقد أودى بشخص على الأقل، وفق ما أكد رئيس بلدية مدينة أوفوناتو الواقعة في شمال البلاد.
وقال مسؤولون محليون إن الحريق اندلع في الجبال المحيطة بالمنطقة الريفية في 26 فبراير، مودياً بشخص وملحقاً أضرار بما لا يقل عن 210 مبان ومجبراً أكثر من 4200 شخص على الفرار من منازلهم. 
وقال رئيس بلدية أوفوناتو كيوشي فوشيغامي في مؤتمر صحافي "توصلنا بعد مسح جوي إلى أن خطر تمدّد الحريق لم يعد قائماً. أعلنُ أن الحريق بات الآن تحت السيطرة". 

أتى الحريق على حوالي 2900 هكتار (7170 فداناً) من الأراضي، أي نحو نصف مساحة مانهاتن، ما يجعله الأوسع رقعة في اليابان منذ أكثر من 50 عاماً. 

شهدت اليابان أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق العام الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم بسبب تغير المناخ.

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