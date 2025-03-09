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رئيس مجموعة «عرب أميركيون من أجل السلام» لـ«الاتحاد»: ترامب حريص على وقف كامل لإطلاق النار في غزة

نازحون يتفقدون منازلهم في غزة (أرشيفية)
9 مارس 2025 22:06

شعبان بلال (رفح)

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شدد مؤسس ورئيس مجموعة «عرب أميركيون من أجل السلام»، الدكتور بشارة بحبح، على أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة مطلب أساس لإمكانية وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، موضحاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريص جداً على وقف كامل لإطلاق النار، رغم التصريحات التي يمكن تفسيرها من قبل البعض كتأييد لإسرائيل. 
وقال الدكتور بشارة بحبح، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خرق وقف إطلاق النار يمكن أن يشدد من المواقف العربية تجاه إسرائيل، مستبعداً إمكانية اندلاع الحرب مجدداً لأن ذلك سيؤدي أيضاً إلى خلاف كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
وأشار بحبح، الذي التقى ترامب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لتحقيق السلام في غزة، إلى أن إسرائيل كانت وما تزال تقوم بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار، معتبراً قيامها بوقف دخول المساعدات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وابتزازاً مرفوضاً على جميع الأصعدة. 
في الأثناء، وصف المبعوث الأميركي الذي أجرى محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة حماس الاجتماع بأنه مفيد جدا، معرباً عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة «في غضون أسابيع».
وقال بوهلر إنه يتفهم انزعاج إسرائيل من إجراء الولايات المتحدة محادثات مع حماس، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى تحريك المفاوضات الهشة. 
وتابع في نهاية المطاف، أعتقد أنه كان اجتماعا مفيدا جدا، مضيفا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع، باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأميركيين فقط.

دونالد ترامب
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
وقف إطلاق النار
الولايات المتحدة
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