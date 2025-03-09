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رجال إطفاء يواصلون التصدي لحريق غابات في نيويورك

حريق غابات في نيويورك
9 مارس 2025 22:08

يواصل رجال الإطفاء في ولاية نيويورك الأميركية، مكافحة حريق غابات واحد على الأقل في منطقة مشجرة من "لونج آيلاند" اليوم الأحد، حيث حذر المسؤولون من أن الرياح الشديدة ستجعل المنطقة عرضة لمزيد من الحرائق.
وأعلنت كاثي هوشول حاكمة ولاية نيويورك، حالة الطوارئ، أمس السبت، بعدما اندلعت أربعة حرائق منفصلة عبر مساحات واسعة من منطقة "باين بارينز" في "لونج آيلاند"، مما دفع السلطات إلى إغلاق طريق سريع وإخلاء قاعدة عسكرية.
وحتى اليوم الأحد، تم احتواء ثلاثة من هذه الحرائق، بينما كان حريق لا يزال مشتعلا في قرية "ويستهامبتون"، وفقا للمسؤول مايكل مارتينو.
وأضاف أن طواقم الإطفاء المحلية وكذلك الحرس الوطني الجوي عملوا طوال الليل حتى تمكنوا من احتواء نحو 80% من الحريق.
وقالت هوشول إن هناك منازل ومصنعا للكيماويات ومستودعا تابعا لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية معرضة للخطر وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من عمليات الإجلاء في المنطقة الواقعة شرق مدينة نيويورك. وأضافت هوشول، لمحطة "نيوز 12" التلفزيونية في "لونج آيلاند"، أن "الأمر لا يزال خارج نطاق السيطرة الآن. نرى أشخاصا يتم إجلاؤهم من منطقة ويستهامبتون".
ونقل أحد رجال الإطفاء جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق في الوجه.
وقال رومينو، في وقت سابق، إن "أكبر مشاكلنا هي الرياح، حيث تساعد على انتشار هذا الحريق".
وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، وأعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق الطرق.

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