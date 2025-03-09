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5 قتلى و13 جريحاً في هجومين بتايلاند

5 قتلى و13 جريحاً في هجومين بتايلاند
10 مارس 2025 02:13

بانكوك (أ ف ب) 

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قُتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرين في هجومين بجنوب تايلاند، وفقاً لما أعلنته، أمس، الشرطة التايلاندية.
وتشهد محافظات أقصى جنوب تايلاند اضطراباً منذ 2004 أودى بأكثر من 7000 شخص، فيما يقاتل متمردون في المنطقة بذريعة السعي إلى توسيع الحكم الذاتي.
وقالت شرطة المحافظة، إن مجموعة تضم أكثر من 10 مهاجمين أطلقت النار أمام مبنى حكومي في بلدة سونغاي كولوك على الحدود بين ماليزيا وتايلاند، حوالي الساعة 7.00 مساء السبت.
وألقى المهاجمون متفجرات وفجروا قنابل في هجوم قضى فيه اثنان من متطوعي الدفاع المكلفين بحراسة المبنى، وجُرح 12 آخرين بينهم 4 مدنيين، على ما قالت شرطة محافظة ناراثيوات.
وفي هجوم منفصل في محافظة باتاني المجاورة، وقع مساء السبت، أودت قنبلة انفجرت على جانب الطريق بثلاثة أشخاص هما مساعدان محليان في القرية وعنصر حراسة للمنطقة.
وقالت الشرطة المحلية إن شخصاً أصيب أيضاً بجروح خلال الهجوم الذي وقع في محافظة سايبوري.
وتخضع المنطقة لحراسة أمنية مشددة من قوات الأمن التايلاندية. لكن رئيسة الوزراء التايلاندية، بايثونغتارن شيناواترا، قالت، أمس، للصحافيين إنه سيكون من الضروري بالتأكيد زيادة عديد قوات الأمن في الجنوب والتي تعمل في مناوبات ليلية بسبب الهجمات.

تايلاند
هجوم
بانكوك
جنوب تايلاند
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