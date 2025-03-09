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أستراليا: إعصار «ألفريد» يحرم 330 ألف منزل من الكهرباء

أستراليا: إعصار «ألفريد» يحرم 330 ألف منزل من الكهرباء
10 مارس 2025 02:13

سيدني (أ ف ب) 

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تسبب الإعصار «ألفريد» في انقطاعات واسعة بالكهرباء في شرق أستراليا، ما أدى إلى حرمان نحو 330 ألف منزل من التيار، وفقاً لما أعلنته، أمس، شركات الكهرباء الأسترالية. وانقطعت الكهرباء، أمس، عن نحو 310 آلاف منزل في جنوب شرق كوينزلاند، وما لا يقل عن 16 ألف منزل في شمال شرق نيو ساوث ويلز، بعد أن اجتاح ألفريد المنطقة. وحذرت مجموعة «إيسينشل انيرجي» في كوينزلاند، في بيان لها، من أنه «على المشتركين الاستعداد للبقاء بلا كهرباء أياماً عدة». وأشارت إلى أن «أكبر العقبات التي ستواجه إعادة التيار يتمثل في ارتفاع منسوب المياه وتضخم مجاري الأنهار وسقوط الأشجار والانهيارات الطينية التي تؤثر في طرق الوصول».
 ورغم أن الإعصار ألفريد تراجع مستواه إلى منخفض استوائي، فإنه جلب مع ذلك رياحاً قويةً إلى الساحل الشرقي لأستراليا، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء في جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز.  وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مما أدى إلى فيضان الأنهار على طول 400 كيلومتر من الساحل في كلتا الولايتين الأستراليتين، مما استدعى إطلاق العديد من التحذيرات من خطر الفيضانات.

أستراليا
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