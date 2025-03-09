«الصحة الفلسطينية» تدين اقتحام إسرائيل للمستشفى الأهلي بالخليل

القدس (الاتحاد)

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، اقتحام قوات إسرائيلية لساحات المستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومصادرة أجهزة تسجيل الكاميرات.

​​​​​​​ وفي وقت سابق أمس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من المستشفى الأهلي الحكومي في الخليل.

وتعليقاً على ذلك، قالت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الاقتحام الإسرائيلي لساحات المستشفى يعد «انتهاكاً يضاف لسلسلة انتهاكات الاحتلال اليومية والمتصاعدة بحق المنظومة الصحية الفلسطينية»، موضحة أن ذلك يُنافي القانون الدولي الذي ينص على الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية، وضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي، توفير الحماية لكافة مكونات القطاع الصحي الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال المتكررة.