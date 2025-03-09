إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء إلى غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، أن إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب تعليق إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال كوهين إنه وقع أمراً بهذا الشأن ونشر صورة له على منصة «إكس» أثناء التوقيع. وأكد كوهين أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط على حركة حماس الفلسطينية. وكتب كوهين يقول: «كفى حديثاً، لقد حان وقت العمل». وأوضح في رسالة مصورة بتقنية الفيديو: «سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا لضمان عودة جميع الرهائن، وسنحرص على ألا يكون لحماس وجود في غزة في اليوم التالي. ويذكر أن إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة التي تنقل عبر كابلات قادمة من إسرائيل ومصر كانت غير مستقرة منذ سنوات.

وبعد اندلاع الحرب على غزة قبل عام ونصف، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل. ويعتمد الكثير من السكان على الطاقة الشمسية والمولدات لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.