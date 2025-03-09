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ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا
10 مارس 2025 02:14

عمّان (وكالات)

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها. جاء تصريح العاهل الأردني خلال استقباله، أمس، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، الذي تستضيفه المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا». 
وبحث اللقاء أهمية إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات. وأكد ملك الأردن ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ليسهموا في عملية إعادة البناء.

الأردن
ملك الأردن
عبدالله الثاني
سوريا
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