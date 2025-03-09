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إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية في دير الزور

إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية في دير الزور
10 مارس 2025 02:14

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظة دير الزور إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية في المحافظة. 
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور ألقت القبض على مسلحين، كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية».
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجهات الداعمة لهم. وجاءت العملية في وقت تشهد فيه مدن الساحل الغربي، اشتباكات دامية بين قوى الأمن ومجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

دير الزور
سوريا
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