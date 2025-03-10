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مقتل 16 شخصاً وإجلاء الآلاف في الأرجنتين جراء الفيضانات

مقتل 16 شخصاً وإجلاء الآلاف في الأرجنتين جراء الفيضانات
10 مارس 2025 09:38

أعلنت السلطات الأحد مقتل 16 شخصاً على الأقل وفقدان أثر عشرات آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في الأرجنتين بسبب فيضانات مفاجئة وعنيفة ناجمة عن عاصفة ضربت البلاد الجمعة.


وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام. وقالت الرئاسة في بيان "ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين".

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وأعلن رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس أن الفيضانات تسببت في أضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو.
وتلقت السلطات المحلية أيضاً أكثر من 100 تنبيه عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس.

وسبق أن شهدت المدينة أحداثاً مناخية قاسية. ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة إلى مقتل ثلاثة عشر شخصاً عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية.

المصدر: وكالات
الفيضانات
الأرجنتين
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