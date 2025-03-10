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الفيضانات تهدد مناطق في أستراليا

الفيضانات تهدد مناطق في أستراليا
10 مارس 2025 12:59

حذر رئيس الوزراء الأسترالي من أن تداعيات العاصفة الاستوائية التي ضربت البلاد مطلع الأسبوع الجاري "مازالت بعيدة عن الانتهاء" حيث مازالت أجزاء من ولايتين مغمورة بالمياه اليوم الاثنين، حتى بعد انحسار التهديد الأولى لوقوع فيضانات.

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وقد لقى شخص حتفه وأصيب آخرون عقب أن هطلت أمطار غزيرة على ساحل شرق أستراليا أمس الأول السبت، مما أدى للإطاحة بالأشجار وخطوط الكهرباء، وغمر بعض المناطق من ولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز بالمياه.

ومازال هناك 200 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في المنطقة اليوم، عقب أن أدت العاصفة لحدوث أكبر انقطاع للكهرباء في تاريخ كوينزلاند- كما تم إغلاق أكثر من 700 مدرسة اليوم.

من ناحية أخرى، بدأت مياه الفيضانات في الانحسار بعد بدء أعمال إزالة آثار العاصفة، كما عادت الكهرباء لعشرات الآلاف من الأشخاص. ولم يتضح على الفور حجم الضرر.

المصدر: وكالات
أستراليا
الفيضانات
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