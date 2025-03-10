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إطلاق تطبيق جديد في أميركا يسمح للمهاجرين بترحيل أنفسهم

مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
10 مارس 2025 20:07

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطبيقاً جديداً، اليوم الاثنين، يسمح للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة «بترحيل أنفسهم»، بدلاً من مواجهة احتمال إلقاء القبض عليهم واحتجازهم.
وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، إن التطبيق الخاص بها سيوفر خياراً للأفراد للإشارة إلى «الرغبة في المغادرة».
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان: «يمنح تطبيق هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الأجانب خيار المغادرة الآن والترحيل الذاتي، لذلك ربما لا يزال لديهم الفرصة للعودة بشكل قانوني في المستقبل وعيش الحلم الأميركي. إذا لم يفعلوا ذلك، سنعثر عليهم ونرحلهم ولن يعودوا أبداً».
ويحل التطبيق الجديد محل تطبيق آخر تم إطلاقه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

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