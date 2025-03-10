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ستارمر تباحث مع ترامب بشأن المساعدة الأميركية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر في منطقة زابوريجيا
10 مارس 2025 20:50

أعلنت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء كير ستارمر تشاور هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل محادثات حول أوكرانيا تستضيفها السعودية.
وقالت المتحدثة، في بيان "أعلن رئيس الوزراء أنه يأمل أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة إيجابية تتيح استئناف المساعدة الأميركية، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية".
ويلتقي، غدا الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع وفد أوكراني لبحث اتفاق سلام محتمل مع روسيا وصفقة المعادن الأوكرانية النادرة.
كان ترامب أعلن وقف المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
كير ستارمر
دونالد ترامب
مساعدات عسكرية
مساعدات أميركية
أوكرانيا
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