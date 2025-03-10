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وفاة 25 شخصاً جراء انقلاب قارب في الكونغو

سكان يهرعون بحثا عن أقاربهم بعد غرق قارب في الكونغو (أرشيفية)
10 مارس 2025 21:10

لقي 25 شخصاً، معظمهم من لاعبي كرة القدم، حتفهم، اليوم الاثنين، بسبب انقلاب قارب في الكونغو.
وقال أليكسيس مبوتو، المتحدث بأسم مقاطعة ماي ندومبي: "إن اللاعبين كانوا في طريق عودتهم من مباراة في مدينة موشي مساء الأحد، حينما انقلب القارب في نهر كوا". 
ورجح مبوتو أن ضعف الرؤية في الليل ربما كان السبب في الحادث المأساوي. 
ونجا 30 شخصاً أخرين على الأقل من الحادث، حسبما قال ريناكل كواتيبا، المدير المحلي لمنطقة موشي.  
وتعتبر حوادث غرق القوارب شائعة في الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا، وغالباً ما يتم إلقاء اللوم على السفر في وقت متأخر من الليل والسفن المكتظة بالركاب. 

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