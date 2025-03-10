الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدنمارك تعلن قرارها بشأن مهمة سلام محتملة في أوكرانيا

وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن
10 مارس 2025 21:27

أعلنت الدنمارك استعدادها "من حيث المبدأ" للمشاركة في مهمة مستقبلية لحفظ السلام في أوكرانيا حال إبرام وقف لإطلاق النار، حسبما أكد وزير خارجيتها اليوم الاثنين.
وقال وزير الخارجية لارش لوكه راسموسن للصحافيين "إذ وصل الأمر إلى نقطة يتطلب معها وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام وجودا أوروبيا، فإن الدنمارك مستعدة للمشاركة من حيث المبدأ".
تأتي تصريحات لوكه عقب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي.
كان الوزير يتحدث إلى جانب وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن، ولم يحدد أي منهما طبيعة الإسهام الدنماركي.
وقال وزير الدفاع "من الواضح أن لدى الدنمارك مصلحة في أن تكون نشطة على الساحة الدولية، ويمكن أن نكون نشطين بطرق عدة".
تقود بريطانيا وفرنسا جهودا لتشكيل مجموعة من الدول الراغبة في إرساء وقف لإطلاق النار حال التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وعبر كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لنشر قوات في أوكرانيا لضمان الحفاظ على وقف إطلاق نار محتمل بدعم أميركي.
لكنهما لم يكشفا عن الدور المحدد لتلك القوات.
وشددت روسيا على أنها لن تقبل بوجود جنود أوروبيين في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
بيان سعودي - أوكراني: الرياض تدعم جهود تحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا
أوكرانيا تشن هجوماً بطائرات مسيرة على موسكو
المصدر: وكالات
الدنمارك
مهمة سلام
أوكرانيا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©