الدنمارك تعلن قرارها بشأن مهمة سلام محتملة في أوكرانيا

أعلنت الدنمارك استعدادها "من حيث المبدأ" للمشاركة في مهمة مستقبلية لحفظ السلام في أوكرانيا حال إبرام وقف لإطلاق النار، حسبما أكد وزير خارجيتها اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية لارش لوكه راسموسن للصحافيين "إذ وصل الأمر إلى نقطة يتطلب معها وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام وجودا أوروبيا، فإن الدنمارك مستعدة للمشاركة من حيث المبدأ".

تأتي تصريحات لوكه عقب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي.

كان الوزير يتحدث إلى جانب وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن، ولم يحدد أي منهما طبيعة الإسهام الدنماركي.

وقال وزير الدفاع "من الواضح أن لدى الدنمارك مصلحة في أن تكون نشطة على الساحة الدولية، ويمكن أن نكون نشطين بطرق عدة".

تقود بريطانيا وفرنسا جهودا لتشكيل مجموعة من الدول الراغبة في إرساء وقف لإطلاق النار حال التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وعبر كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لنشر قوات في أوكرانيا لضمان الحفاظ على وقف إطلاق نار محتمل بدعم أميركي.

لكنهما لم يكشفا عن الدور المحدد لتلك القوات.

وشددت روسيا على أنها لن تقبل بوجود جنود أوروبيين في أوكرانيا.