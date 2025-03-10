أوكرانيا تعزز قواتها في منطقة كورسك

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها "ستعزز" وحداتها العسكرية القتالية في منطقة كورسك، حيث حققت القوات الروسية تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي: "اتخذت قرارا بتعزيز قواتنا بالعديد والعتاد اللازمين، ويشمل ذلك الحرب الإلكترونية والمسيرات".

وسيطرت القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربعة في منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ أغسطس 2024 في هجوم مباغت.

وشنت القوات الروسية هجمات في الأشهر الأخيرة لاستعادة هذه الأراضي.

وكانت روسيا أعلنت في الأيام الأخيرة سيطرتها على عدة مناطق في كورسك وبلدة في منطقة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأكد سيرسكي، أن الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية "تحت السيطرة" وأنه تم صد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.وقال: "حاليا لا تهديد بمحاصرة وحداتنا في منطقة كورسك".

لكنه أقر بتراجع القوات الأوكرانية مشيرا إلى أن "الوحدات تتخذ إجراءات في الوقت المناسب للمناورة نحو خطوط دفاع مواتية".