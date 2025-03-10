قتلى وجرحى جراء قصف استهدف منطقة كورسك في روسيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون، الاثنين، في قصف استهدف قرية في منطقة كورسك داخل الأراضي الروسية، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

وكتب ألكسندر كينشتاين، على تطبيق تلغرام، أن قصفا استهدف "قرية بيلايا بإقليم بيلوفسكي. حصل ذلك فيما كان الناس يتسوقون بعد العمل".

وأشار كينشتاين إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة، بينهم أربعة فتيان.

واستهدفت منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا بقصف متكرر.

وتسيطر القوات الأوكرانية، منذ هجوم مباغت في أغسطس 2024، على أجزاء من منطقة كورسك. وتمكنت القوات الروسية، في الأشهر الأخيرة، من استعادة السيطرة على ثلثي هذه المساحة.