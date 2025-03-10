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32 جريحاً إثر اصطدام ناقلة نفط وسفينة شحن في بحر الشمال

32 جريحاً إثر اصطدام ناقلة نفط وسفينة شحن في بحر الشمال
11 مارس 2025 02:47

لندن (وكالات) 

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أدى تصادم بين سفينة شحن وناقلة نفط في بحر الشمال قبالة السواحل البريطانية إلى إصابة 32 شخصاً على الأقل، تم نقلهم إلى ميناء غريمسباي في شمال شرق إنجلترا، وفق ما أفاد مدير الميناء مارتن بويرز. وأضاف أن المصابين وصلوا إلى الشاطئ على متن ثلاثة قوارب وأن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على رصيف الميناء، مشيراً إلى أن إحدى السفن كانت راسية وقت الاصطدام.
من جانبها، أكدت شركة ستينا بولك السويدية المالكة للناقلة النفطية التي شبت فيها النار إثر الاصطدام أن جميع أفراد طاقمها على قيد الحياة.
وقالت لينا ألفلينغ المتحدثة باسم الشركة عندما سئلت عما إذا كان جميع أفراد الطاقم على قيد الحياة، «نعم، يمكننا تأكيد ذلك». وأظهرت مشاهد تلفزيونية عموداً ضخماً من الدخان الأسود الكثيف والنيران تتصاعد من مكان الحادث على بعد حوالي 16 كيلومتراً قبالة ساحل شمال إنجلترا.
وأعلن خفر السواحل البريطانيون أنه تم الإبلاغ عن الاصطدام قبالة سواحل يوركشاير صباح أمس، وأنه يجري العمل لمعرفة مخاطر التلوث، مضيفاً في بيان «تم إرسال مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، بالإضافة إلى قوارب إنقاذ، وطائرة وسفن قريبة قادرة على مكافحة الحرائق».

ناقلة نفط
حادث اصطدام
بحر الشمال
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