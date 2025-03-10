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قصف إسرائيلي في درعا

قوات إسرائيلية على مركبة عسكرية في سوريا (أرشيفية)
11 مارس 2025 02:47

دمشق (الاتحاد، وكالات)

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قصفت طائرات إسرائيلية، مساء أمس، مستودعات أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة درعا، جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية «إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على الفوج 89 في جباب بريف درعا، كما استهدفت غارات أخرى مستودعات سلاح في اللواء 12 قرب مدينة إزرع بريف المحافظة». وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات إسرائيلية قصفت منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري شمال درعا.
ومنذ سقوط النظام السابق، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية بمناطق عدة في سوريا، كما نفذت توغلات عدة في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا.

قصف إسرائيلي
إسرائيل
سوريا
درعا
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