الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعادة فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

أرشيفية
11 مارس 2025 02:47

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نزوح 1476 عائلة سورية إلى لبنان
رادولوفيش يستدعي 10 محترفين إلى تشكيلة لبنان

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، أمس، قراراً بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات حول وقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن النائب العام التمييزي القاضي الحجار أصدر قراراً بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.  يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020، وقتل فيه أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف. 
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي البيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

مرفأ بيروت
بيروت
لبنان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«ودية» بين العروبة وخورفكان
الرياضة
«ودية» بين العروبة وخورفكان
اليوم 16:00
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©