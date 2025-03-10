إعادة فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

بيروت (الاتحاد)

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، أمس، قراراً بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات حول وقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن النائب العام التمييزي القاضي الحجار أصدر قراراً بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي. يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020، وقتل فيه أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي البيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.