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مستوطنون يقتحمون مسجداً في نابلس ويعبثون بمحتوياته

جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية (أرشيفية)
11 مارس 2025 02:47

رام الله (الاتحاد)

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مسجداً شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية خلال صلاة التراويح ونكلوا بالمصلين وعبثوا بمحتوياته. وقال مصدر محلي، إن الاعتداء استهدف مسجد «بيت الشيخ» في «خربة طانا»، شرق بلدة «بيت فوريك». وأضاف: «وصلت إلى المكان مركبة عسكرية من نوع همر، لا تحمل لوحة تسجيل، وكان يستقلها 4 مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، ترافقهم سيارة شحن صغيرة تابعة لحرس المستوطنات، حيث اقتحموا المسجد».
وأردف: «صادر المستوطنون بطاقات هويات المصلين والهواتف المحمولة، وأخضعوهم لتفتيش دقيق، قبل أن يجبروهم على الجلوس على الأرض في ساحة المسجد لمدة تقارب الساعة».
وتابع المصدر: «أقدم المستوطنون على تخريب المسجد، حيث حطموا المنبر، وسكبوا الزيت والعصائر والمياه على السجاد، كما دمروا جميع الأجهزة الكهربائية والإنارة داخل المسجد».

إسرائيل
الضفة الغربية
المستوطنون
نابلس
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