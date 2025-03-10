نزوح 1476 عائلة سورية إلى لبنان

بيروت (الاتحاد)

أفاد مسؤول لبناني أمس، بأن الأحداث الأخيرة في سوريا أدت إلى نزوح 1476 عائلة نحو بلدات عكار في شمال لبنان.

وقال محافظ عكار عماد اللبكي، في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إن «الأزمة الأخيرة في سوريا، حصدت نزوحاً كثيفاً إلى سهل عكار وإلى جزء من منطقة الدريب، وغالبية النازحين دخلوا من معابر غير شرعية، وسكنوا في القرى والجوامع والمنازل».

وأشار إلى أن مجموع العائلات التي نزحت من سوريا بلغ 1476 عائلة حتى أمس الأول، بينها 40 عائلة لبنانية و1184 عائلة سورية، بحسب غرفة إدارة الكوارث في عكار.