الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي وسط القطاع

دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي في بيت حانون (رويترز)
11 مارس 2025 02:47

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: الإمارات حليف نشط وفعال في الاستجابة الإنسانية العالمية
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

قُتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، دون ذكر عدد محدد.
وأفادت المصادر بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف، حيث تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
وجاء هذا الاستهداف بعد وقت قصير من إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب القطاع.
وبوقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48 ألفاً و467 منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 9 ضحايا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«ودية» بين العروبة وخورفكان
الرياضة
«ودية» بين العروبة وخورفكان
اليوم 16:00
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©