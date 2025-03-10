قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي وسط القطاع

غزة (الاتحاد)

قُتل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، دون ذكر عدد محدد.

وأفادت المصادر بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف، حيث تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وجاء هذا الاستهداف بعد وقت قصير من إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وبوقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48 ألفاً و467 منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 9 ضحايا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.