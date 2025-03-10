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الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الوضع مأساوي ووقف المساعدات يزيد وطأة المعاناة

فلسطينيون يصعدون إلى شاحنات للحصول على المساعدات (أرشيفية)
11 مارس 2025 02:48

شعبان بلال (غزة)

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حذر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، من عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه «مأساوي»، وأن الاحتياجات هائلة تتطلب تدفق أكبر للمساعدات، ولا يجب وقفها.
وأوضح النمس في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار تعمد إسرائيل عدم إدخال المساعدات الإنسانية من شأنه أن يزيد من المعاناة، خاصة في ظل وجود مشكلة في الأمن الغذائي والحصول على المياه والعلاج والخدمات الصحية، مشيراً إلى أن سكان غزة في حاجة ماسة لهذه المساعدات.
وأضاف أن «استمرار إغلاق المعابر يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية في ظل ما تعرضت له جميع محافظات القطاع من دمار واسع شمل المنشآت الطبية والمخابز ومحطات تحلية المياه، وغيرها من الخدمات الأخرى».
وشدد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني على ضرورة توسيع كمية المساعدات لا العمل على تقليصها، وضرورة الاستمرار في وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب ما يتيح للطواقم الإنسانية والصحية تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناتهم.

الهلال الأحمر الفلسطيني
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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