قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيشتري سيارة تسلا جديدة لإظهار الدعم لرئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك وسط هبوط سعر سهم الشركة.

ارتفعت أسهم تسلا بنحو خمسة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق، لتتعافى من أكبر انخفاض في يوم واحد في أربع سنوات ونصف السنة.

ونظمت احتجاجات خارج مقر توزيع سيارات تسلا الكهربائية في بورتلاند بولاية أوريجون الأسبوع الماضي.

ودافع ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التابعة له عن ماسك، قائلا إنه "يضعها (الشركة) على المحك" لمساعدة الولايات المتحدة ويقوم بعمل "رائع".

وقال ترامب "سأشتري سيارة تسلا جديدة غدا صباحا إظهارا للثقة والدعم لإيلون ماسك، وهو أميركي عظيم حقا".

وشكر ماسك الرئيس ترامب على دعمه على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.



