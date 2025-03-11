الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إطلاق نار على قطار ركاب في باكستان واحتجاز المئات

طريق في لاهور
11 مارس 2025 16:54

أطلق مسلحون النيران على قطار بجنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء ، مما أسفر عن مقتل السائق، واحتجاز المسلحين للمئات من الركاب كرهائن، مما دفع السلطات للإعلان عن حالة الطوارئ في المنطقة ، حسبما قال مسؤولون. وكان القطار في طريقه إلى مدينة بيشاور من مدينة كويتا بإقليم بلوشستان، حسبما قال المتحدث باسم حكومة الإقليم.

أخبار ذات صلة
باكستان: مسلحون يحتجزون 35 رهينة بعد هجوم على قطار
زلزال يهز جنوب غرب باكستان

واحتجز مسلحون الثلاثاء أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان بجنوب غرب باكستان بعد جرح سائقه، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وقال محمد كاشف المسؤول في سكك حديد بلوشستان "أكثر من 450 راكبا بينهم نساء وأطفال، احتجزوا رهائن على يد مسلحين". 
وأكد مسؤولون محليون وآخرون في الشرطة هذا الهجوم .
وندد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بالهجوم، وقال إن الحكومة لن تقدم أي تنازلات "للمتوحشين الذين أطلقوا النار على ركاب أبرياء".

المصدر: وكالات
ركاب
قطار
باكستان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©