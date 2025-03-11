إطلاق نار على قطار ركاب في باكستان واحتجاز المئات

أطلق مسلحون النيران على قطار بجنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء ، مما أسفر عن مقتل السائق، واحتجاز المسلحين للمئات من الركاب كرهائن، مما دفع السلطات للإعلان عن حالة الطوارئ في المنطقة ، حسبما قال مسؤولون. وكان القطار في طريقه إلى مدينة بيشاور من مدينة كويتا بإقليم بلوشستان، حسبما قال المتحدث باسم حكومة الإقليم.

واحتجز مسلحون الثلاثاء أكثر من 450 رهينة من ركاب قطار في بلوشستان بجنوب غرب باكستان بعد جرح سائقه، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال محمد كاشف المسؤول في سكك حديد بلوشستان "أكثر من 450 راكبا بينهم نساء وأطفال، احتجزوا رهائن على يد مسلحين".

وأكد مسؤولون محليون وآخرون في الشرطة هذا الهجوم .

وندد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بالهجوم، وقال إن الحكومة لن تقدم أي تنازلات "للمتوحشين الذين أطلقوا النار على ركاب أبرياء".



