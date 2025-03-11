خطة أوروبية لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

طرحت المفوضية الأوروبية، خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وتتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، وذلك وفقاً لمقترح لائحة صادر عن المفوضية.

كما تتضمن الخطة أيضاً تخفيض المزايا المقدمة لهؤلاء المهاجرين.

وتهدف الخطة إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز ترحيل خاصة خارج الاتحاد الأوروبي.

ويسعى المقترح أيضاً إلى زيادة كفاءة إجراءات الإعادة، وإنشاء قواعد موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمفوضية، فإن نسبة المهاجرين الذين يغادرون الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار يلزمهم بذلك لا تتجاوز واحداً من كل خمسة مهاجرين.