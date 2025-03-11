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الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً به في حادث تصادم سفينتين

سفينة الشحن المتضررة قبالة سواحل إنجلترا
11 مارس 2025 20:34

قالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد في حادث تصادم بين سفينتين في بحر الشمال، وفتحت تحقيقاً جنائياً في حادث التصادم.
وقالت شرطة "هامبرسايد"، إن الرجل (59 عاماً) تم احتجازه "على خلفية الاشتباه في تورطه في القتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم فيما يرتبط بالاصطدام". 
ولم يتم توجيه اتهام للرجل الذي لم تذكر الشرطة اسمه.
وهناك فرد من الطاقم مفقود ويعتقد أنه لقي حتفه بعد التصادم بين سفينة شحن وناقلة نفط. ونجا الـ 36 فرداً الآخرين بالطاقم.
وكان خفر السواحل البريطاني، أعلن، الاثنين، أن ناقلة نفط وسفينة شحن اصطدمتا في بحر الشمال، قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا.

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المصدر: د ب أ
بحر الشمال
الشرطة البريطانية
بريطانيا
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