بولندا تستهدف تدريب 100 ألف متطوع سنوياً لتعزيز جيشها

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تطمح إلى تدريب 100 ألف متطوع سنوياً، لدى عرضه خطة شاملة لتعزيز الاحتياطيات العسكرية.

وأكد توسك أنه "في العام 2027، سنكون قادرين على تدريب 100 ألف متطوع سنوياً. وأنا مقتنع بأنه لن يكون هناك نقص في المتقدّمين. سنعمل على ضمان حصول جميع الأشخاص المهتمين على هذا التدريب".

وكان رئيس الوزراء البولندي قد طرح الجمعة، فكرة برنامج جديد للتدريب العسكري يهدف إلى تدريب كل شخص بالغ في بولندا في "حال الحرب"، ليكون لدى البلاد قوة احتياطية عسكرية "مُجهزة للتهديدات المحتملة".

وأضاف توسك: "بالإضافة إلى الجيش المحترف وقوات الدفاع الإقليمية، يتعين علينا بناء جيش فعلي من جنود الاحتياط".

وأعلن توسك، أن أعضاء الحكومة سيخضعون أيضاً لتدريبات عسكرية.

وقال على منصة "إكس": "أبلغت للتو السيدات والسادة الوزراء أن أعضاء الحكومة وموظفيهم سيتلقون تدريبات أيضاً. وهذا طوعي. وتم قبول ذلك بتفهم كامل".

ويستهدف البرنامج أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وستستخدم الحكومة كل أنواع الحوافز لجذب المتطوعين لمتابعة دورة تدريبية أساسية لمدة شهر، يكون بوسعهم بعدها متابعة تدريبات متخصصة لمدة 11 شهرا.

وعلى سبيل المثال، ستُقدّم للمتطوعين دورات للقيادة الاحترافية لا سيما لقيادة المركبات الثقيلة.

وقال توسك: "سيكون هذا مفيداً في حال الحرب، ولكن أيضاً في الحياة، بالنسبة للمهتمين بالحصول على هذا النوع من التصاريح".

وحاليا، يتلقى نحو 35 ألف شخص سنوياً تدريبات عسكرية مماثلة.

وأفاد استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "رزيكبوسبوليتا" اليومية، الاثنين، أن 55% من البولنديين يؤيدون عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في بلادهم، في حين يعارضها 35.8%.

وألغيت الخدمة العسكرية الإلزامية في بولندا عام 2008.

وتتقدم بولندا، بشكل كبير، على حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من حيث ميزانية الدفاع، حيث تهدف إلى إنفاق 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.

وتضم بولندا نحو 37.5 مليون نسمة، ولديها جيش قوامه أكثر من 200 ألف جندي، ما يجعلها ثالث أكبر قوة في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة وتركيا.