روسيا تحرز تقدماً في منطقة كورسك

أفاد الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحراز مكاسب كبيرة على الأرض في منطقة كورسك الحدودية، التي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق "تليجرام"، أنه تم إخراج القوات الأوكرانية من عشرات القرى وأكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأظهرت الصور جنوداً روس على المشارف الشرقية لمدينة سودجا، وهي بلدة صغيرة كانت مركز المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل كورسك.

وأكد مراقبون عسكريون أوكرانيون، التقدم السريع نسبياً للقوات الروسية، لكن الجهات الرسمية في كييف لم تعلق على الأمر.

وفي أغسطس الماضي، سيطرت قوات أوكرانية بشكل مفاجئ على جزء كبير من منطقة كورسك الحدودية داخل روسيا.

ووفقاً للتقديرات الأوكرانية، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الأصلية البالغة 1200 كيلومتر مربع عادت الآن تحت السيطرة الروسية.